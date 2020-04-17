Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать

Новости Украины:В этом году 17 апреля выпадает на Страстную неделю перед Пасхой.

17 апреля 2020 года наступает пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения.

В Великую пятницу предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи. В православии сохранилось большое количество примет и обычаев, а также запретов, которые актуальны для Страстной пятницы.

Великая пятница наиболее строгий день Великого поста. Согласно традициям, в этот день лучше полностью отказаться от еды, позволив себе немного хлеба с холодной водой. Это должно происходить вечером — после того, как состоится чин выноса Плащаницы.

В Страстную пятницу имеется большое количество запретов:

В этот день не принято что-либо делать по дому и заниматься хозяйством. Согласно традициям, хорошая хозяйка должна закончить все дела в Чистый четверг. Мужчинам тоже не рекомендовало заниматься домашними делами.

В пятницу нельзя было боронить, пахать.

В Страстную пятницу под запретом было любое веселье. В частности, нельзя раньше было очень громко смеяться и петь. Так как это день особой скорби.

Стричь или красить волосы в Великую пятницу тоже было не принято: это, согласно поверью, приведет к потере здоровья.