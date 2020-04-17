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Еврокомиссия выделила помощь в 13 млн евро для пострадавших в ходе войны на Донбассе

Еврокомиссия выделила помощь в 13 млн евро для пострадавших в ходе войны на Донбассе
06:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Еврокомиссия выделила 13 млн евро для пострадавших на Донбассе.

Европейская комиссия в четверг объявила о выделении Украине 13 млн евро для жителей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"В то время как конфликт на востоке Украины продолжается уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий", - сообщили в комиссии.

В то же время гуманитарные проекты, финансируемые ЕС, также помогут бороться со вспышкой коронавируса, отметили в комиссии.

"Европейский Союз полностью солидарен с людьми на Востоке Украины. Помощь ЕС позволяет затронутым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, в частности в сфере здравоохранения и водоснабжения", - подчеркнул европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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За выделенные во вторник средства планируется отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, в частности школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и воду.

Вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста.

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ЕС, Еврокомиссия, Донбасс.
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