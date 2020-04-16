Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)
На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)
В Киеве за сутки - 32 новых случая коронавируса
В Киеве за сутки - 32 новых случая коронавируса
Наставник Шахтера: Зачем начинать новый сезон, не закончив этот
Наставник Шахтера: Зачем начинать новый сезон, не закончив этот
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 апреля

На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)

Смотрите фото (4)
На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОП

Новости Украины:На Донбассе завершено взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14.

Завершился процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

"В Донецкой области мы передали на неподконтрольную сторону 10 человек и в Украину приняли 9 человек. Один, кто был запрошен той стороной на перемещение, отказался. В Луганской области только что завершен обмен. Мы получили 11 украинцев, на запрос той стороны мы передали 4 человек. Они запрашивали 7, но трое отказались пересекать линию разграничения", - рассказал он.

Таким образом, по его словам, Украина получила 20 человек, на неподконтрольную территорию передано 14.

На сайте президента Украины опубликован список освобожденных.

Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Мироныч Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

Отметим, сегодня состоялся первый в этом году обмен между Киевом и ОРДЛО. В "Республики" Киев передал 14 пленных. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена.

Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Боевики, Военные, Донбасс, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР, Обмен пленными, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
04 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 16 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире 16 апреля
Верховная Рада начала заседание и сразу же ушла на перерыв
Рада начала заседание и сразу же ушла на перерыв
Зеленский прибыл на Закарпатье: посмотрит на военные учения
Зеленский прибыл на Закарпатье: посмотрит на военные учения
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь