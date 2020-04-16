Зеленский: Власть будет бороться, пока каждый украинский пленник не вернется домой

Новости Украины:По словам президента, он очень рад, что первая часть граждан Украины уже освобождена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемыми лицами происходит в рамках договоренностей, достигнутых во время минского процесса и "нормандского формата" и заверил, что украинская власть будет бороться, пока каждый украинский пленник не вернется домой.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

"У меня как у обычного человека только положительные эмоции. Сегодня мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины, и я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных-героев, политзаключенных и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане Украины - это такие же герои, потому что они были за решеткой из-за того, что они защищали нашу Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он очень рад, что первая часть граждан Украины уже освобождена.

"Это часть, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас проводятся действия, чтобы освободить часть людей с временно оккупированной части Луганской области", - подчеркнул он.

"Придет время и всё мы вернем, прежде всего, как мы говорили - мы возвращаем всех и в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в рамках первого этапа обмена удерживаемыми лицами в Донецкой области Украины передала 10 человек и получила 9 украинских граждан.