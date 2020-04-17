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Вселенский Патриарх: Нынешний кризис несет уроки для человечества

Вселенский Патриарх: Нынешний кризис несет уроки для человечества
08:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что нынешний кризис, связанный с пандемией, несет уроки для человечества.

Нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, несет бесценные уроки, которые в будущем будут в пользу человечеству.

Об этом сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

"Уроки, которые мы все усвоили, будут иметь неминуемую пользу, когда мы выйдем из этого кризиса. Нам напомнили, что мир больше, чем наши индивидуальные интересы и проблемы, больше, чем юрисдикции наших приходов и паствы, больше, чем любая отдельная церковь либо религиозная община. Мы осознали, что всегда должны делать нечто большее, чем только то, что влияет только на нашу жизнь либо жизнь нашей семьи", - сказал Патриарх Варфоломей.

Он подчеркнул, что сейчас мы восхищаемся врачами и медсестрами, которые жертвуют своими жизнями для лечения других, так же как действиями представителей других профессий, кто продолжает выполнять свои обязанности, а также, кто помогает нуждающимся.

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"В конце концов, мы осознали то, что Священное Писание и Святые всегда знали и декларировали - "не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видел", - сказал Вселенский Патриарх.

Он также акцентировал на том, что успех тех, кто упорно работает для противодействия COVID-19, зависит от нашего участия и сотрудничества, которое заключается в соблюдении ограничительных мер.

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Все по теме:

Эпидемия, Церковь, Пандемия, Коронавирус, Вселенський Патриарх Варфоломей, Covid-19, Коронавирус в мире.
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