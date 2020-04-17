Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля

Смотрите фото (6)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
13:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 апреля.

Федул-ветреник, Федора-ветреница

В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Православная церковь сегодня почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую.

Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры. Верили, что вместе с ними прилетают сверчки и расселяются по огородам. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.

Старались в этот период анализировать природные явления и пытаться предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Великая суббота

Великая Суббота — это последний день перед Пасхой. Для верующих Великая Суббота — и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.

В Великую Субботу происходит одно из главных чудес Православной Церкви: схождение Благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения.

Международный день цирка

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.

Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

Международный день памятников и исторических мест

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

День основания Общества Красного Креста на Украине

18 апреля на Украине отмечается День основания Общества Красного Креста — старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку.

28 октября 1992 года президентом Украины был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины, согласно которому Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере.

Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля

Ежегодно сотрудники Красного Креста Украины обслуживают более 350 тысяч одиноких престарелых людей, почти 23 тысяч инвалидов войны и труда, свыше 25 тысяч участников Великой Отечественной войны, свыше 8 тысяч инвалидов детства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Великая Суббота, 18 апреля, Международный день памятников и исторических мест., Федул-ветреник, Федора-ветреница, Международный день цирка, День основания Общества Красного Креста на Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь