Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 апреля.

Федул-ветреник, Федора-ветреница

В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Православная церковь сегодня почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую.

Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры. Верили, что вместе с ними прилетают сверчки и расселяются по огородам. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.

Старались в этот период анализировать природные явления и пытаться предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Великая суббота

Великая Суббота — это последний день перед Пасхой. Для верующих Великая Суббота — и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.

В Великую Субботу происходит одно из главных чудес Православной Церкви: схождение Благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения.

Международный день цирка

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.

Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

Международный день памятников и исторических мест

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

День основания Общества Красного Креста на Украине

18 апреля на Украине отмечается День основания Общества Красного Креста — старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку.

28 октября 1992 года президентом Украины был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины, согласно которому Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере.

Ежегодно сотрудники Красного Креста Украины обслуживают более 350 тысяч одиноких престарелых людей, почти 23 тысяч инвалидов войны и труда, свыше 25 тысяч участников Великой Отечественной войны, свыше 8 тысяч инвалидов детства.