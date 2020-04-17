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"Все зависит от людей": Зеленский о возможном смягчении карантина

"Все зависит от людей": Зеленский о возможном смягчении карантина
23:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал при каких условиях в Украине могут смягчить карантинные меры.

Смягчение нынешнего режима карантина возможно после 24 апреля, если благодаря соблюдению гражданами самоизоляции не будет большой волны инфицирования коронавирусом.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас все зависит от людей... У нас карантин не жесткий пока. Я уверен, что у нас все очень демократично - никто не заваривает двери домов, никто никого не бьет, не загоняет домой силой. Если самоизоляция... если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, я уверен, что мы сможем преодолеть коронавирус нормально", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что нынешний режим карантина продлится до 24 апреля, а после этого он вместе с правительством будет комуницировать на эту тему с обществом.

юди поймут, какие меры карантина будут смягчены, так как частично людей надо будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться, частичное может быть смягчение в мае по поводу транспорта. Такие вещи будут, если не будет очень большой волны (инфицирования - ред.). Все зависит от волны, и надо об этом спокойно и правдиво говорить... Поэтому Пасха только дома", - резюмировал Президент.

Напоминаем, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Затем карантин продлили до 24 апреля.

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В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа общественного транспорта, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 6 апреля ограничительные меры усилены: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты; запрещено перемещение группой более двух лиц; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон и пр.

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрированы 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

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Украина, Президент, Карантин, Владимир Зеленский, COVID-2020.
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