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Зеленский о Донбассе: Для нас каждое продвижение – это победа

Зеленский о Донбассе: Для нас каждое продвижение – это победа
00:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что победа на Донбассе – это возвращение территорий и людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что победой в вооруженном конфликте на востоке Украины будет, прежде всего, возвращение территорий и людей, а уже потом контроль границы и местные выборы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Честно и без пафоса: для нас каждый из этих шагов – это победа. Маленькая. Но мы хотим видеть большой результат. Большой результат – вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы", - заявил Зеленский.

Ведущий Савик Шустер напомнил, что Зеленский давал себе год на мирные переговоры с РФ, и спросил президента, что для него будет победой: возвращение территории или признание Россией своей причастности к войне и выведение ею войск.

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"Все говорят о местных выборах – но важно получить свою территорию прежде всего... А когда мы всех людей, которых пытали там уже долгие годы, – когда мы их увидим? Если они мертвы – то вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы. Как это можно сделать (узнать – ред.)? Надо иметь доступ туда. Для меня самое главное: выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей – к жизни. Затем границу. Затем выборы", - говорит президент.

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Украина, Донбасс, Восток, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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