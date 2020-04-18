Зеленский рассказал о количестве медсредств, которое доставляют из-за рубежа

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, сколько самолетов в неделю доставляют в Украину медицинские средства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в среднем 5 самолетов в неделю доставляют в Украину медицинские средства, и проинформировал о помощи бизнеса в этом.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В целом сейчас у нас в среднем на одну неделю около 5 самолетов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Офису Президента за почти 1,5 месяца удалось привезти в Украину более 700 тысяч респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов, 60 тысяч защитных очков для врачей, 7 млн пар перчаток, 20 тысяч термометров, 250 тысяч ПЦР-тестов, 550 тысяч экспресс-тестов.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в эти выходных ожидается доставка 300 тысяч респираторов, 105 тысяч защитных костюмов, а также сырья для производства украинских тестов.

"Здесь я благодарен и КНР, и нашим корейским коллегам, и Швейцарии, и ОАЭ, потому что как и у нас, запрет на экспорт существует во многих странах, но мы друг другу все помогаем", - отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что на медсредства идут "очень большие деньги" и поблагодарил бизнес, который присоединился к оказанию помощи.

"Благодарен некоторым бизнесменам, так как некоторые из тех, с кем я встречался, они использовали эту возможность и стали на этом делать политические шаги. Но большинство из тех бизнесменов, которых мы привлекли к этому процессу поддержать финансово, они действительно помогли, я им очень благодарен", - заявил Зеленский.