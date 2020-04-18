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ПЦУ призывает украинцев перенести поминальные дни на июнь

ПЦУ призывает украинцев перенести поминальные дни на июнь
04:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:ПЦУ переносит так называемые "гробки".

ПЦУ переносит так называемые "гробки" на июнь и призывает не идти на кладбище в поминальные дни в апреле-мае. Об этом сказал спикер ПЦУ Евстратий Зоря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Церковь также установила, что религиозные традиции, которые у нас есть относительно посещения кладбищ через неделю после Пасхи, переносятся на 6 июня, на троицкую поминальную субботу", - сказал Зоря.

Как известно, 19 апреля христиане восточного обряда празднуют Пасху. В условиях эпидемии коронавируса все украинские церкви будут транслировать службы онлайн и в прямом эфире. Предстоятели церквей призывают верующих оставаться дома.

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Напоминаем, по подсчетам Минздрава, пик эпидемии коронавируса ожидается на Пасху из-за традиционных массовых мероприятий на религиозные праздники, длящиеся в течение нескольких недель.

В то же время за соблюдением карантина и за тем, чтобы церкки не приглашали верующих на массовые мероприятия, будут следить 22000 полицейских.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае массовых нарушений ограничительных мер, Украина рискует достичь 10% заболеваемости.

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Евстратий Зоря, Карантин, Поминальные дни, ПЦУ, Гробки.
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