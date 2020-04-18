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Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков

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Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На выходных в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками.

В ближайшие сутки, 18 апреля, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в южных областях местами пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в южных областях до 10° тепла, на большей части территории Украины на поверхности почвы, в северных и северо-западных областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем температура 9-14° тепла, на юге и Закарпатье 14-19°.

Карта осадков 18 апреля, фото: windy.com

Карта ветров 18 апреля, фото: windy.com

Прогноз погоды на субботу, 18 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +17…+19

  • Львов – +12…+14

  • Ивано-Франковск – +14…+16

  • Тернополь –  +12…+14

  • Черновцы – +14…+16

  • Хмельницкий – +11…+13

  • Луцк – +11…+13

  • Ровне – +11…+13

  • Житомир – +11…+13

  • Винница – +12…+14

  • Одесса – +15…+17

  • Николаев – +16…+18

  • Херсон – +16…+18

  • Симферополь – +15…+17

  • Кропивницкий – +12…+14

  • Черкассы – +11…+13

  • Чернигов – +10…+12

  • Сумы – +10…+12

  • Полтава – +11…+13

  • Днепр – +13...+15

  • Запорожье – +15…+17

  • Донецк – +12…+14

  • Луганск – +11…+13

  • Харьков – +11…+13

  • Киев – +10…+12

Погода 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, днём температура 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,1 градусов тепла в 1920 году, самая низкая ночью – на отметке 4,7 градуса мороза в 1895 году.

Погода 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 19 апреля, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Одесской области, местами в северных областях днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Федул Ветреник: приметы и обряды на 18 апреля

Ночью в северных, западных (кроме Закарпатья) и восточных областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, в центральных областях заморозки на почве 0-5°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны и Закарпатье до 16°.

В Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Заморозки, Прогноз погоды, 19 апреля, Погода на Пасху, 18 апреля.
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