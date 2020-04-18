Страстная суббота 2020: что нужно сегодня сделать

Новости Украины:Этот день особенный, ведь, с одной стороны, нужно скорбеть, потому как Христос уже умер, а с другой, нужно радоваться, что сын Божий скоро воскреснет.

Великая (Страстная) суббота, которая в 2020 году наступает 18 апреля, завершает Страстную неделю.

Великая или Страстная суббота — это последний день перед Пасхой. Традиционно в этот день верующие вспоминают страдания Христа и соблюдают строгий пост — ограничиваются водой и хлебом или вовсе отказываются от еды. Кроме того, сегодня не рекомендуют заниматься домашними делами, работать или устраивать праздники.

Что следует делать в этот день

1.Красить яйца и печь куличи, если не получилось сделать это в Чистый четверг.

2. Посещать всенощную. Если же возможности такой нет, то можно просто постараться не ложиться спать, зажечь свечу перед иконой и молиться. Кто будет бодрствовать до утра, тот обретет счастье, здоровье и удачу. Ведь, как считается, в ночь со Страстной субботы на воскресенье счастье бродит по земле, но приходит лишь к тем, кто не спит.

3. Готовить праздничные пасхальные блюда. Желательно, чтобы их было двенадцать.

4. Поститься. Некоторые верующие и вовсе отказываются от любой пищи в этот день. Но если очень хочется, то можно кушать хлеб, сухофрукты, овощи без масла.

5.Освящать в храме крашеные яйца, пасхальные куличи, соль и другие продукты. Для этого корзинку застилают чистым рушником, укладывают в нее пасхальный кулич, крашеные яйца, соль, свечу. Некоторые, правда, приносят с собой и другие продукты, например, колбасы, мясо или даже вино. Однако во многих храмах такие пасхальные блюда не приветствуются. Отправляясь в церковь с корзинкой, нужно позаботиться о том, чтобы край рушника оставался свободным, чтобы после того, как блюда осветят, им можно было накрыть продукты.

6. Мириться со всеми, с кем находитесь в ссоре, прощать обиды и забывать любые недоразумения.

7. Можно также раздать милостыню или помочь малоимущим, отнеся ненужные вещи в храм или в приют.

8. Нужно задуматься о своем прошлом и будущем, переосмыслить жизненные приоритеты и ценности.

Великая суббота — единственная суббота в году, когда верующие должны соблюдать пост. Однако этот пост не такой строгий, как в Великую пятницу, после которой верующим надо подкрепиться, чтобы хватило сил достойно встретить радостную Пасху. По монастырскому уставу в Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла, мирянам разрешена горячая постная пища с растительным маслом.

В народе Великую субботу прозвали Тихой, потому что в нее нельзя шуметь, веселится, смеяться, петь и танцевать. В этот день рекомендуется делать добрые дела. В преддверие Пасхи раньше было принято собирать пожертвования для оказания помощи нуждающимся. Также помогали малообеспеченным семьям.