Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

Новости Украины:18 апреля - день Страстной (Великой) субботы, последний день Великого поста перед праздником Пасхи.

Великая суббота - это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней. В этот день происходит схождение Благодатного огня.

Суббота перед Пасхой еще называется Страстной, Тихой, Красильной. На субботней службе священники рассказывают о том, как хоронили Иисуса Христа и о его пребывании во гробе.

На службе священники надевают белые рясы, что свидетельствует о приближении светлого праздника Воскресения Христова, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Народные приметы на Великую субботу

ясный и теплый день - к такому же лету;

на околице все звуки хорошо слышны - к ненастью и ветреной погоде.

Традиции Великой субботы

В субботу люди продолжают молиться и кладут все силы на подготовку к Пасхе. В этот день с удвоенной скоростью пекут паски, красят яйца и убирают из дома лишние вещи.

В этот день не рекомендуется смеяться и веселиться. Нельзя ничего выносить из дома. Согласно приметам, в Великую субботу нельзя ловить рыбу и охотиться, чтобы не навлечь на себя беду. Также не рекомендуется употреблять спиртные напитки, кушать термически обработанную пищу, делать дома уборку, гладить и стирать вещи. Кроме того, необходимо воздержаться от интимной близости с супругом.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.