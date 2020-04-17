Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале

Новости Украины:Благодатный огонь - древний символ нерукотворного света Воскресения Христова.

Пасха 2020 - праздник, который является очень важным для множества верующих по всему миру. В том числе - для православных украинцев. В православной традиции Пасху 2020 отмечают в воскресенье 19 апреля.

С праздником Пасхи тесно связана история схождения Благодатного огня за день до праздника. В субботу, за день до Пасхи, православные всего мира ждут схождения священного огня в Иерусалиме.

Каждый год в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня.

Схождению огня обычно предшествует богослужение. В нем, как правило, участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Считается, что Благодатный огонь является древнейшим символом нерукотворного света Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Кроме того, Благодатный огонь является сакральной святыней для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом.