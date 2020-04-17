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Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь

Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот".

Подавляющее большинство (83%) украинцев намерены в текущем году смотреть пасхальное богослужение по телевизору или онлайн-трансляции, в то же время 4% все же намерены посетить церковь в индивидуальном порядке с соблюдением карантинных ограничений и правил, свидетельствуют результаты CATI-опроса, проведенного компанией Research & Branding Group 11-16 апреля.

При этом 7% респондентов с форматом празднования еще не определились, а 4% жителей Украины не празднуют Пасху в принципе.

"В большей степени склонны отдать предпочтение формату "Пасха дома" женщины, а среди мужчин больше, чем среди женщин, тех, кто намерен посетить церковь в индивидуальном порядке, или еще не определился, или в принципе не празднует Пасху. С возрастом опрошенных число сторонников формата "Пасха дома" растет… Те, кто намерен посетить церковь в индивидуальном порядке и еще не определился, несколько преобладают в сельской местности", - отмечается в пресс-релизе компании.

26% респондентов заявили, что в текущем году предпочтут освящение куличей и пасхальных корзин онлайн, 11% склоняются к приобретению уже освященных куличей и 9% намерены святить "у ворот" – выставлять корзины на улицах, где будет проходить обряд освящения (преимущественно в селах и малых города). Вместе с тем, 37% украинцев в текущем году воздержатся от освящения куличей, а 13% еще не определились, как поступить в сложившейся ситуации.

Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть

"К он-лайн освящению куличей более склоняются женщины, тогда как среди мужчин немного больше сторонников освящения "у ворот" или тех, кто не определился. Среди украинцев старше 50 лет больше всего тех, кто будет святить онлайн или просто купит уже освященные… Освящению онлайн более склонны отдавать предпочтение городские жители (за исключением областных центров, где больше всего тех, кто отказались святить куличи), а в сельской местности больше, чем в городах, тех, кто выбрали вариант освящения "у ворот", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе исследования было опрошено 1 тыс 272 респондентов старше 18 лет методом CATI-опроса (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) ролингового формата. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +/- 3,5%.

Как сообщалось, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Кроме того, полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

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Церковь, Опрос, Карантин, Пасха.
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