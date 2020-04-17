В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам.

С субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина, заявил мэр Виталий Кличко.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Кличко напомнил: с четверга, 16 апреля, усилен контроль и на въездах в столицу: водителям и пассажирам транспорта на основных въездах измеряют температуру.

14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.