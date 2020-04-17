Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам

В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам
12:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам.

С субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина, заявил мэр Виталий Кличко.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Кличко напомнил: с четверга, 16 апреля, усилен контроль и на въездах в столицу: водителям и пассажирам транспорта на основных въездах измеряют температуру.

Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху

14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Кладбища, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь