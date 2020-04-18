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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля
12:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 19 апреля.

Пасха

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.

Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования "переходит" по своей дате, но всегда приходится на воскресный день.

Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный

В народном календаре 19 апреля – Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. Православная церковь в этот день вспоминает святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год) и мучеников Иеремия и Архилия иерея, которые приняли мученическую смерть в III веке.

В этот день обычно появлялись сережки у повислой березы. Их собирали и готовили целебное снадобье, которое использовали при кашле и бронхите. Рыбаки на Евстахия отправлялись на промысел, так как перед нерестом окунь очень прожорлив.

Ещё на Евстихия загадывали на урожай гороха. Если день тихий и безветренный, то урожай обещал быть богатым.

День велосипеда

Велосипед – это не только отличное средство для передвижения и поддержки спортивной формы человека, но ещё и незабываемые впечатления от больших скоростей, и приятное общество единомышленников.

19 апреля общественность отмечает весёлое событие - День Велосипеда (Bicycle Day).

Этот весёлый праздник лучше всего отмечать вместе с друзьями – сесть на велосипеды и отправиться в поездку по ближайшим окрестностям, улыбаясь весне, солнцу и отличной спортивной форме, которая гарантирована каждому, кто предпочитает это незамысловатое транспортное средство.

День подснежника

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Такой чудесный и очаровательный цветок не должен был остаться без собственного праздника – правильно рассудили английские флористы и предложили основать 19 апреля День подснежника (The Day of Snowdrop).

В Великобритании их цветение приходится как раз на середину апреля, от того и выбран этот день. Конечно, появляются милые цветочки не только в апреле: в зависимости от климатической зоны, их цветение начинается с конца зимы по апрель.

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Традиции, Праздники, Обряды, Пасха, 19 апреля, День подснежника, День Велосипеда, Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный.
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