"Антикризисный щит": украинцам продлили срок пребывания в Польше

Новости Украины:Польша автоматически продлила пребывание в стране граждан Украины с биометрическими паспортами.

Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит", вступил в силу закон, позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

"Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране" - отметил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов и будет побуждать украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше.