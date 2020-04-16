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Премьер Польши о коронавирусе: Мы переходим в контрнаступление

Премьер Польши о коронавирусе: Мы переходим в контрнаступление
23:42 Чт, 16 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Польша ослабляет карантин - открывают леса и парки.

С понедельника, 20 апреля, в Польше вступает в действие ряд смягчений карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Коронавирус длительное время существенно ограничивает жизнь Польши, однако с понедельника начинаем медленно размораживать нашу повседневную привычную жизнь. Мы переходим в контрнаступление. Я убежден, что у нас есть правильные инструменты для этого сегодня", - заявил Моравецкий.

Речь идет о следующих смягчения: открытие лесов и парков, исключая детские площадки, ослабление условий торговли (в магазинах площадью до 100 квадратных метров могут разместиться четыре человека на один кассовый аппарат, а там, где свыше 100 квадратных метров - один человек на 15 квадратных метров площади), разрешение находиться в церквях и культовых зданиях одному человеку на 15 квадратных метрах.

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В то же время польские граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию между собой. Премьер также сказал, что каждый, кто может, должен работать удаленно.

По словам польского премьера, если количество случаев коронавируса не будет уменьшаться, то нужно будет немного дольше подождать следующих этапов ослабления ограничений. Другие этапы включают постепенное открытие других магазинов, общественных учреждений и ресторанов, но пока конкретных дат в правительстве не называют.

Следует отметить, что Украина и Польша почти одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

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По состоянию на 16 апреля в Польше всего подтверждено 7918 случаев COVID-19. Количество умерших из-за этой болезни составляет 314, а число тех, что уже выздоровели - 774.

В Украине лабораторно подтверждено 4161 случай COVID-19, из них 116 - летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

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Польша, Коронавирус, Матеуш Моравецкий, Covid-19.
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