Коронавирус в Португалии: Власти продлили чрезвычайное положение

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Португалии решили продлить действие чрезвычайного положения.

Власти Португалии продлили действие чрезвычайного положения в стране еще на две недели.

Об этом сообщает портал Sentinel & Enterprise.

"Правительство и парламент Португалии одобрили запрос президента страны о продлении действия чрезвычайного положения еще на две недели", - говорится в сообщении.

Специальные ограничения в отношении передвижения граждан и предоставления несущественных услуг будут действовать до 2 мая.

Одобренный законопроект предусматривает, что в мае может произойти постепенный выход страны из карантина, в зависимости от развития ситуации в других странах Европы.

В Португалии на сегодняшний день зафиксировали 629 смертей от болезни COVID-19 и почти 19 000 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщалось, согласно данным сайта Worldometer, в мире уже зарегистрировали 2 129 927 случаев заражения коронавирусом, из них - 539 063 человека выздоровели и 142 716 человек умерли.