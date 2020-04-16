Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля

Коронавирус в Португалии: Власти продлили чрезвычайное положение

Коронавирус в Португалии: Власти продлили чрезвычайное положение
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Португалии решили продлить действие чрезвычайного положения.

Власти Португалии продлили действие чрезвычайного положения в стране еще на две недели.

Об этом сообщает портал Sentinel & Enterprise. 

"Правительство и парламент Португалии одобрили запрос президента страны о продлении действия чрезвычайного положения еще на две недели", - говорится в сообщении. 

Власти Британии продлили карантин еще на три недели

Специальные ограничения в отношении передвижения граждан и предоставления несущественных услуг будут действовать до 2 мая. 

Одобренный законопроект предусматривает, что в мае может произойти постепенный выход страны из карантина, в зависимости от развития ситуации в других странах Европы.

В Португалии на сегодняшний день зафиксировали 629 смертей от болезни COVID-19 и почти 19 000 подтвержденных случаев заболевания. 

COVID-19 во Франции: за сутки от коронавируса умерли 753 человека

Как сообщалось, согласно данным сайта Worldometer, в мире уже зарегистрировали 2 129 927 случаев заражения коронавирусом, из них - 539 063 человека выздоровели и 142 716 человек умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Португалия, Карантин, ЧП, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
02 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
03 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь