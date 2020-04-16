Власти Британии продлили карантин еще на три недели

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии продлили карантинные меры.

Великобритания еще на три недели продолжает карантинные меры в связи с пандемией.

Об этом в четверг объявил глава МИД Доминик Рааб, который временно замещает премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает BBC.

Рааб сказал, что сейчас не время для ослабления ограничений. Так же сейчас было бы безответственно говорить, когда коронавирусные правила будут изменены.

"Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет наиболее безответственной вещью, поэтому я не могу этого делать", - сказал Рааб.

Он добавил, что есть индикаторы эффективности мероприятий социального дистанцирования. Однако правительственные советники утверждают, что эти доказательства "непоследовательны", а в некоторых ситуациях степень заражения возрастает.

"У нас все еще не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение меры социального дистанцирования сейчас может грозить значительным увеличением инфекций", - добавил он.

Как сообщал ранее, в Европе эпицентр эпидемии переместился в Великобританию. Там смертей уже больше 10 тысяч.