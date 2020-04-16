Передвижение легковыми авто: В Грузии ввели запрет

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Грузии запретили перемещения на легковом транспорте.

С завтрашнего дня в Грузии в рамках мер по борьбе с COVID-19 запрещены любые перемещения легковым автотранспортом.

Об этом пишет "Грузия Online".

Так, сообщается, что с 12:00 часов 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях.

Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.

Ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

Также сообщается, что в стране с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Турции в 30 городах и в провинции Зонгулдак на двое суток вводится комендантский час из-за эпидемии коронавируса.