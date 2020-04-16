Украина и ОАЭ договорились о соместной работе над инвестпроектами

Новости Украины:МИД Украины и ОАЭ договорились о совместной работе над проектами по инвестициям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян договорились о реализации совместных инвестиционных проектов в приоритетных сферах.

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся 16 апреля, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что глава МИД Украины, согласно договоренности лидеров Украины и ОАЭ, достигнутых во время телефонного разговора 13 апреля, отметил готовность активизировать сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической сферах между Украиной и ОАЭ.

"Мы должны сосредоточить усилия на реализации инвестиционных проектов с Украиной в приоритетных сферах. Будем работать над синергией возможностей Украины и ОАЭ об усилении глобальной продовольственной безопасности", - сказал Кулеба.

Он поблагодарил эмиратской стороне за оказанную гуманитарную помощь, а также за содействие в возвращении домой более 3 тысяч украинских граждан как из ОАЭ, так и транзитом – из других регионов мира.

Глава эмиратского МИД пригласил коллегу посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, 10 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Etihad. Он доставил 11 тонн гуманитарной помощи для Украины от ОАЭ и обеспечил возвращение 113 украинских граждан.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.