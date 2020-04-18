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ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса

ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса ВОЗ передала Украине партию тестов ПЦР.

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР.

Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении. 

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В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что 17 апреля в Украине впервые проведено более 5000 тестов на коронавирус в сутки.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Украина, Минздрав, ВОЗ, ЦОЗ, ПЦР-тест.
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