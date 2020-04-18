ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР.
Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.
"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.
В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что 17 апреля в Украине впервые проведено более 5000 тестов на коронавирус в сутки.
Напомним:
На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.
За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.