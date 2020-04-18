В ЦОЗ рассказали - какова летальность от COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине

Новости Украины:В Украине ЦОЗ дали отчет о летальности от коронавируса у людей старше 50 лет.

Летальность от коронавирусной болезни COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине составляет 5,1%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%", - говорится в сообщении.

Центр общественного здоровья Украины напомнил при этом, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.