В Офисе президента обсудили закрытие рынков в нескольких регионах

Новости Украины:В Офисе президента говорили о закрытии рынков в ряде регионов страны.

В Офисе президента Украины обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в ряде регионов страны некоторые частично продолжают работать.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - сообщает пресс-служба главы государства.

Напоминаем, в Харькове ограничили массовые религиозные мероприятия с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.