Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово

Смотрите фото (3)
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
07:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сегодня, 19 апреля отмечают Пасху, которая воплощает в себе всю суть христианства.

Сегодня весь православный мир отмечает величайший и самый светлый праздник Христова Воскресения. Это день радости, молитвы, улыбок и бесконечной любви друг к другу.

19 апреля можно назвать самым ярким днем для любого православного человека. В этот день принято показывать свою любовь близким людям, быть рядом с ними и наслаждаться общением и весельем. Не забудьте о чтении благодарственных молитв, а также о церковных традициях.

История и смысл Пасхи

После распятия Христа похоронили в пещере. В воскресный день Мария Магдалина с еще одной женщиной пришли посмотреть на гроб, помолиться и возлить благовония на тело умершего Христа.

Вместо этого они увидели ангела в сияющем свете рядом с пустой гробницей. Он сказал женщинам, что Иисуса Христа здесь нет, что он воскрес и ждет своих учеников в Галилее, где они смогут его увидеть.

Сначала ученики не поверили в это, но дух Христа являлся им не единожды, пока те пребывали в Иерусалиме. В конечном итоге в воскресение уверовали все, включая известного нам Фому.

Традиции 19 апреля

Пост завершился, и в Пасху можно наконец вкусить еды, на которую действовал запрет. Но самое главное — наконец можно и даже нужно веселиться и радоваться. Конечно, эта радость все равно содержит толику грусти, но не скорби. Земной путь Христа завершился, и теперь он следит за людьми с небес.

Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Не забудьте поприветствовать утром близких и друзей фразой "Христос воскрес". Если кто-то сказал ее вам, ответьте: "Воистину воскрес". Соберитесь всей семьей, отметьте этот великий праздник. Священнослужители не рекомендуют употреблять много алкоголя в день Пасхи, потому что это идет вразрез с церковными устоями. Пасхальная служба в 2020 году проходит онлайн, верующие могут посмотреть ее трансляцию.

Это прекрасный день для духовных подарков. Можно дарить близким иконы, крестики. Радуйтесь и любите друг друга, делайте для своих близких и друзей только что-то хорошее. Если в этот великий праздник у вас нет настроения, воспользуйтесь специальными упражнениями, чтобы его поднять.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Христиане, Пасха, 19 апреля, Воскресение Христово, Воскресение, Православные, Пасха 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Испания продлит запрет на выход из дома
Испания продлит запрет на выход из дома
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь