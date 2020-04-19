Евтихий Тихий: приметы и обряды на 19 апреля

Новости Украины:В этот день зацветают яблони. Это дерево издавна было любимо в народе, цветущие яблони считают символом девичьей красоты и невинности, в свадебных песнях с этим деревом часто сравнивают невесту.

В народном календаре 19 апреля – Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. Православная церковь в этот день вспоминает святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год) и мучеников Иеремия и Архилия иерея, которые приняли мученическую смерть в III веке.

Святой Евстихий, будущий патриарх Константинопольский, родился около 512 года во Фригийской области. Его отец был воином, а мать – дочерью священника. Первоначальное образование и христианское воспитание Евстихий получил от своего дяди-священника. В возрасте 12 лет его отправили в Константинополь для получения дальнейшего образования. Преуспев в изучении наук, юноша решил посвятить себя иноческой жизни. Он принял монашеский постриг и вёл суровую жизнь, проводя время в посте и молитве, за что был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей.

Престарелый патриарх Константинопольский Мина предсказал, что Евстихий скоро займет его место. И действительно в 552 году Евстихия возвели на патриарший престол. В 565 году по приказу императора святителя отправили в ссылку в Амасийский монастырь.

В 577 году, после двенадцатилетнего изгнания, Евстихий вернулся на константинопольскую кафедру. В 582 году в день празднования Пасхи святитель заболел. Скончался он в Фомино воскресенье (5 апреля 582 года). Его погребли в церкви Двенадцати апостолов. В 1246 году мощи святого из Константинополя перенесли в Венецию.

Приметы на 19 апреля

Ерема-пролетный ярится, ветром грозится - не сей рано яровицы: семян не соберешь.

Коли Евтихий разъярится, ветром бьет - крестьянину горе: колос собьет.

На Евтихия день тихий - к урожаю зерновых.

Февраль насорит снегом, апрель смоет водой.