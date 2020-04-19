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Светлая седмица 2020: что можно и что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

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Светлая седмица 2020: что можно и что нельзя делать в первую неделю после Пасхи
10:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Всю неделю с 20 по 26 апреля верующие будут праздновать, соблюдая традиции и церковные предписания.

Православная Пасха не завершает церковные празднования, а лишь открывает череду православных событий. 

Эксперты рассказывают о Светлой неделе, или Пасхальной неделе, которая начнется в 2020 году после Пасхи, то есть 20 апреля. В православной религии всегда есть место и народным традициям, соблюдение которых помогает людям привлекать в жизнь счастье и благополучие.

Что можно делать во время Пасхальной недели

В праздничные дни верующие продолжают усердно молиться, прославляя Господа и прося у него прощения за греховные деяния. Молитвами начинают и завершают каждый день, а также просят помощи перед всяким делом.

Светлую неделю в 2020 году, как и всегда, завершит праздник Красная горка, а значит, к нему тоже нужно будет подготовиться. 26 апреля люди проводят гуляния, привлекают любовь и зазывают весеннее тепло, следуя народным традициям. Принято одаривать знакомых и незнакомых подарками, не скупиться на помощь и не отворачиваться от тех, кто обратился за поддержкой. Конечно, многие этот праздник встретят дома, однако и там можно провести время с близкими, сделать доброе дело, например, занявшись благотворительностью.

Не забывают во время праздничной недели и о покойных, однако плакать по ним не принято. Могилы украшают живыми цветами и молятся за упокой душ близких. В прежние времена с душами усопших обязательно разговаривали, просили совета в трудных вопросах и радовались, что умершие обрели вечную жизнь на Небесах.

Что нельзя делать с 20 по 26 апреля 2020 года

Безусловно, в праздничные дни нельзя сквернословить. Бранные слова отвращают от человека благополучие и лишают его защиты от нечистой силы. Любые дурные слова в эту неделю под запретом.

На Пасхальную неделю не проводят заупокойных служб, и в это время не принято предаваться грустным мыслям. Торжество Христова Воскресения — радостное время, и если даже случается отпевание, то священнослужители провожают покойного в праздничных одеяниях.

Нельзя на Светлой неделе обманывать и отказываться от выполнения данных обещаний. Тем, кто нарушит запрет, счастья не видать.

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В праздничную неделю не принято одалживать деньги, однако если шепнуть: "Сторицей возвратись, коль от чистого сердца оторвано", то и долг вернут вовремя.

Тяжелой работой также старались не заниматься, чтобы не прогневать высшие силы, однако Церковь не запрещает заниматься важными в хозяйстве делами: ухаживать за больными, пожилыми и детьми, за домашними животными и скотиной, стирать при необходимости. Любые дела, направленные на заботу и очищение, не возбраняются как богоугодные. Нужно лишь помолиться перед началом дела, чтобы получить поддержку свыше.

Светлая неделя после Пасхи — время для счастья и радости, и в это время каждый старается во имя жертвы Христа стать лучшей версией себя, найти поддержку у высших сил и у своих близких, заботиться друг о друге и не предаваться унынию и грусти.

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