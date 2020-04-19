Как узнать в Пасху, какой будет весна?

Новости Украины:С помощью примет на Пасху можно узнать о том, какой будет весна, стоит ли ждать тепла или холода еще вернутся.

Народная мудрость — кладезь ценных советов, благодаря которым получается справляться с трудностями и заглядывать в будущее. Погодные условия меняются, однако и сейчас можно прислушаться к советам предков, чтобы безошибочно узнавать о том, скоро ли ждать ненастья и будет ли дождь на следующий день.

Эксперты рекомендуют узнать о том, будет ли теплой весна, присмотревшись к тому, как ведут себя животные, насекомые, а также травы и деревья.

Погодные приметы на Пасху

В день праздника на лугах много росы выпало с утра — день пройдет теплый и без дождя.

Пасмурная дождливая погода с похолоданием в праздничный день — к ненастью, которое продлится несколько дней.

На Пасху облака выше поднимаются — погода будет улучшаться день за днем.

Если в день Пасхи облачно, то весной не ждут жары и большого количества дождей.

Если с утра пасхального дня туман поднимается кверху, значит, весна будет теплой и погожей.

Сильная гроза в день праздника — к потеплению.

Сильные холода и минусовые температуры — к непогожей весне, которая сменится жарким летом с засухами.

В ночь на Пасху зарядил снег или ледяной дождь — тепло придет не сразу.

О том, что погода простоит сырая и пасмурная, скажут ставни, окна и двери, если они открываются с трудом и словно набухли от воды.

Праздничный день прошел, а грозы не было — весной будет прохладно и дождливо.

Мошкара, вьющаяся в день праздника, указывает на потепление. Если мошки не спешат в укрытия, значит, весна пройдет теплая.

Дождливо будет, если мошки и комары кусаются.

Ласточки, низко летающие в день Пасхи, сулят скорое похолодание и дожди.

Домашняя птица не боится далеко от дома ходить — дождей можно не ждать.

Паутина в день праздника летает — к погожим денькам.

Лягушки на Пасху раскричались — весна будет сухой с непродолжительными и теплыми дождями.

Сок березовый на Пасху течет медленно — весной будет сухо.

В день праздника вовсю цветут первоцветы — тепло не за горами.

Одуванчики не раскрываются в полную силу — холода еще не отступили.

Наши предки жили в гармонии с природой, поэтому им не составляло труда быстро определять погодные условия. Они ориентировались на поведение животных и насекомых, а также смотрели на то, как быстро тает снег, в какой половине дня пошел дождь и насколько быстро Солнце скрывалось за горизонтом. Народная мудрость помогает и по сей день, ведь существует множество примет-предостережений, помогающих прожить счастливую жизнь без препятствий на пути к благополучию.