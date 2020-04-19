Как узнать в Пасху, какой будет весна?

Народная мудрость — кладезь ценных советов, благодаря которым получается справляться с трудностями и заглядывать в будущее. Погодные условия меняются, однако и сейчас можно прислушаться к советам предков, чтобы безошибочно узнавать о том, скоро ли ждать ненастья и будет ли дождь на следующий день.
Эксперты рекомендуют узнать о том, будет ли теплой весна, присмотревшись к тому, как ведут себя животные, насекомые, а также травы и деревья.
Погодные приметы на Пасху
В день праздника на лугах много росы выпало с утра — день пройдет теплый и без дождя.
Пасмурная дождливая погода с похолоданием в праздничный день — к ненастью, которое продлится несколько дней.
На Пасху облака выше поднимаются — погода будет улучшаться день за днем.
Если в день Пасхи облачно, то весной не ждут жары и большого количества дождей.
Если с утра пасхального дня туман поднимается кверху, значит, весна будет теплой и погожей.
Сильная гроза в день праздника — к потеплению.
Сильные холода и минусовые температуры — к непогожей весне, которая сменится жарким летом с засухами.
В ночь на Пасху зарядил снег или ледяной дождь — тепло придет не сразу.
О том, что погода простоит сырая и пасмурная, скажут ставни, окна и двери, если они открываются с трудом и словно набухли от воды.
Праздничный день прошел, а грозы не было — весной будет прохладно и дождливо.
Мошкара, вьющаяся в день праздника, указывает на потепление. Если мошки не спешат в укрытия, значит, весна пройдет теплая.
Дождливо будет, если мошки и комары кусаются.
Ласточки, низко летающие в день Пасхи, сулят скорое похолодание и дожди.
Домашняя птица не боится далеко от дома ходить — дождей можно не ждать.
Паутина в день праздника летает — к погожим денькам.
Лягушки на Пасху раскричались — весна будет сухой с непродолжительными и теплыми дождями.
Сок березовый на Пасху течет медленно — весной будет сухо.
В день праздника вовсю цветут первоцветы — тепло не за горами.
Одуванчики не раскрываются в полную силу — холода еще не отступили.
Наши предки жили в гармонии с природой, поэтому им не составляло труда быстро определять погодные условия. Они ориентировались на поведение животных и насекомых, а также смотрели на то, как быстро тает снег, в какой половине дня пошел дождь и насколько быстро Солнце скрывалось за горизонтом. Народная мудрость помогает и по сей день, ведь существует множество примет-предостережений, помогающих прожить счастливую жизнь без препятствий на пути к благополучию.