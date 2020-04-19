ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)

Новости Украины:Предстоятелю ПЦУ Епифанию передали Благодатный огонь.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

"В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

18 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемонию схождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую субботу греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. В этом году из-за пандемии коронавируса схождение Благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Представители УПЦ Московского патриархата 18 апреля привезли Благодатный огонь в Украину.

Вместе с тем митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не исключал, что ПЦУ в этом году останется без Благодатного огня.

Однако утром 19 апреля самолет МАУ доставил огонь для Православной церкви Украины.