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Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В мире от коронавируса вылечились почти 612 тыс человек

В мире от коронавируса вылечились почти 612 тыс человек
03:47 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:В мире от COVID-19 выздоровели почти 612 тысяч человек.

Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились почти 612 тысяч человек.

Об этом информируют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Больше всего пациентов выздоровели в Германии. Там сейчас вылечились 88 тысяч людей с 145 тысяч всех случаев.

В Китае выздоровели почти 78 тысяч из 83 тысяч инфицированных.

В Испании немного меньше, около 77 тысяч. Там же зарегистрировали 196 тысяч случаев заражения.

В США, которые являются лидером по темпам распространения болезни, отрицательный тест на коронавирус подтвердили у 67 тысяч человек. В то же время всего Штаты обнаружили 755 тысяч случаев заболевания.

В Иране вылечились 57 тысяч человек, в Италии – 47 тысяч, во Франции – 37 тысяч, в Швейцарии – почти 18 тысяч, в Бразилии – 14 тысяч, в Турции – почти 12 тысяч, в Канаде и Австрии выздоровели около 11 тысяч человек.

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Пандемия, Коронавирус, COVID-2020.
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