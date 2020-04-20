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Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля
Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля

Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля

Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля
07:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Согласно преданию, на Акулину просыпаются после зимы русалки.

Традиции на 20 апреля

На Акулину примечали погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлебов и гречихи.

Если в этот день ночь была звездной, то, по приметам, надо было ждать хорошего урожая грибов и ягод. Вот только смотреть на них из окна было нельзя - это считалось не к добру, делать это можно было, только находясь на улице. В этот день, по народному поверью, просыпаются русалки, которым надо принести одежку, потому что холодно им нагими на берегу быть. Поэтому в Акулинин день бабы приносили на берег рек и озер платья и холсты и оставляли там для русалок.

Русалка - опасный водяной и лесной дух. Считалось, что они живут и в воде, и в лесу, и в поле. С середины весны и летом русалки могут обитать в полях (во ржи, в конопле), появляться в огородах, их видят у бань и даже в банях, в овинах, они приходят к избам, стучатся в дома. По преданиям, этими духами становятся девушки, которые умерли перед самой свадьбой, поэтому они томятся и людям жить мешают. Считали также, что ими становятся девушки, которые пропали без вести из-за проклявших их матерей. Русалками могут стать присланные (то есть задавленные матерями во сне) дети. Считалось, что этими духами становятся самоубийцы, утопленницы. Иногда говорили, что, получив в свое владение такую душу, дьявол дает повеление варить ее в котле с разными снадобьями, отчего женщина становится вечно юной, необыкновенной красавицей. Русалки-покойницы, в общем, похожи на обычных людей, но они бледны, прозрачны, с неприбранными волосами, в просторных белых рубахах без поясов или вообще без одежды.

Чтобы обезопасить себя от русалок, надо брать с собой в лес пучок полыни. Встретит русалка, засмеется и спросит: "Что у тебя - полынь или петрушка?" Надо тут же крикнуть: "Полынь!" - "Прячусь под тын!" - ответит русалка и исчезнет. Если же ответишь: "Петрушка", - спасения не будет. "Ахты, моя душка!" - обрадуется водяная дева и защекочет до смерти.

Выйдя на берег, русалки садятся на траву, расчесывают свои косы или ведут хороводы. Иногда они скрываются в кустах, в траве. На заре, когда крестьянские девушки идут на реку за водой, русалки их ждут и стараются завлечь в воду. По одной из легенд, русалки превращаются иногда в кувшинки, они боятся влюбленного в них солнца и только ночью водят свои хороводы на берегах рек и озер, а днем превращаются в цветы дивной красоты - кувшинки. Поэтому считалось, что, сорвав кувшинку, человек обрывал хрупкую жизнь водяной девы и совершал великий грех.

Приметы на 20 апреля

На Акулину дождь - хороша будет калина, коли плоха яровина (яровое зерно, особенно овес и ячмень).

Весенний дождь растит, осенний - гноит.

Знаменательные события в истории: 20 апреля 2020 года

Весною сутки мочит, а час сушит.

На Акулину береза зеленеет.

На Акулину крепкий мороз и солнце - к урожаю хлебов и гречихи.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 20 апреля, Акулинин день, Акулина.
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