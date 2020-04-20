Зеленский соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Новости Украины:Глава украинского государства посочувствовал Канаде в связи с кровавым расстрелом в Портапике.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу расстрела 16 жителей Канады 51-летним злоумышленником.

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter.

"Мы потрясены и опечалены абсолютно бездушной и ужасной стрельбой, произошедшей в Новой Шотландии в Канаде. Молимся за наших канадских друзей", - говорится в посте.

Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів @JustinTrudeau @cafreeland @FP_Champagne — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2020

Напомним:

В результате стрельбы на востоке Канады в провинции Новая Шотландия погибли 16 человек. Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман. После длительного преследования Вортман был заблокирован в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели в настоящее время неизвестны.

Позже число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек.