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Зеленский соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Зеленский соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава украинского государства посочувствовал Канаде в связи с кровавым расстрелом в Портапике.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу расстрела 16 жителей Канады 51-летним злоумышленником.

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter.

"Мы потрясены и опечалены абсолютно бездушной и ужасной стрельбой, произошедшей в Новой Шотландии в Канаде. Молимся за наших канадских друзей", - говорится в посте.

 

Напомним:

В результате стрельбы на востоке Канады в провинции Новая Шотландия погибли 16 человек. Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман. После длительного преследования Вортман был заблокирован в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели в настоящее время неизвестны.

Позже число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек

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Все по теме:

Украина, Полиция, Канада, Стрельба, Владимир Зеленский, Новая Шотландия, Стрельба в Канаде.
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