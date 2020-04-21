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Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По поверью, в этот день солнце встречается с месяцем и вскрываются реки.

Традиции на 21 апреля

О святом Руфе крестьяне говорили: "Со дня Руфы земля рушится", то есть земля отходит от мороза и начинает расти трава. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем. Эти встречи бывают добрые и плохие. Добрая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем, тогда будет хорошее лето. Плохая - туманный и пасмурный день, а значит, и худое предзнаменование на все лето.

Считалось, что солнце и месяц с первого мороза расходятся в дальние стороны: один на восток, другой на запад и с той поры не встречаются друг с другом до самой весны. Солнце не знает, не ведает, где живет месяц и что он делает; а месяц не более того знает о солнце. Когда же они весной повстречаются, то долго рассказывают о своем житье-бытье, где были, что видели, что делали. Часто случается, что месяц с солнцем на этой встрече доходят до ссоры, а это всегда оканчивается землетрясением. В этой ссоре народ обвиняет месяц, называя его гордым и задорным.

В этот день впервые выезжали в поле - смотреть, не пора ли начинать пахоту. Считается, что если ком земли в руках не рассыпается, то пахать еще рано. Овес же можно сеять, пока цветут яблони и груши. И еще говорили, что пора сеять эту культуру - когда кроты и хомяки начинают выбрасывать землю из своих норок.

Приметы на 21 апреля

Родивон воды принес, ставь соху перепахать овес.

На Руфа дорога рушится.

Когда дуб развернется в заячье ухо - сей овес.

Овес сей, когда береза распускается.

Знаменательные события в истории: 21 апреля 2020 года

Хоть грязь топчи, а овес мечи.

Лягушка с голосом - сей овес.

Земля при запашке коренится (обрастает мхом) - лен будет волокнист.

На Родиона пора пахать, если гром гремит.

Родион ревучие воды гулять отпускает.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 21 апреля, День Родиона, Родионов день.
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