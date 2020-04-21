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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые СМС поздравления
08:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. Если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

В отношениях главная цель для Ивана - создание крепкой и надежной семьи. Иван не пойдет изменять своей избраннице, если она не разочарует его.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Хотя в трудолюбии Ивану не откажешь, он все-таки несколько тяжел на подъем. Для коллег он, как правило, "свой парень". Имея широкий круг интересов, Ивану под силу найти общий язык с каждым. Если он берется за дело, то, скорее всего, оно ему удастся.

Поздравления

Будь мужчиной настоящим:

Ляг скорее на диван

И врубай футбол, пей пиво.

В общем, с праздником, Иван!

 

Я желаю без напряга

Гвозди в стену забивать

И носочки креативно

По квартире раскидать.

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

 

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроенье будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.

Праздник твой, Иван, настал,

И я искренне желаю,

Чтоб от счастья ты сиял,

Шёл вперёд, не унывая!

 

Пусть тебя судьбы зигзаг

Приведёт к мечте, петляя,

И всё в жизни будет так,

Как ты сам того желаешь!

Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

 

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

Для тебя я желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

 

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

 

Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках

Много девушек попало

В твой опаснейший капкан.

И умен, и предприимчив,

Славный парень наш Иван.

 

Я желаю быть здоровым,

С чувством юмора дружить.

Никогда не падать духом,

С позитивом в сердце жить.

Поздравляем с праздником!

Ты, Иван, прими

Наши пожелания

Радости, любви.

 

Пусть работа спорится,

Достигай вершин.

Все, что тебе хочется,

Чтоб ты совершил.

 

Дома пусть все ладится,

Будет в нем покой,

Счастье не кончается,

В доме будь главой.

 

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