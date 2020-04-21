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На границе Украины пассажиропоток сократился до рекордного минимума

На границе Украины пассажиропоток сократился до рекордного минимума
14:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:На пасхальные выходные пассажиропоток на границах Украины значительно снизился.

Пассажиропоток на границах Украины значительно снизился на пасхальные выходные и в понедельник, 20 апреля, побил исторический минимум, достигнув уровня 6 тыс. 900 человек, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В начале недели мы фиксировали общий пассажиропоток на уровне 9-10 тыс. лиц в сутки на въезд и выезд. Ближе к выходным, в пятницу-субботу, он несколько возрос до 12 тыс. лиц в стуки. Фактически, резкого увеличения пассажиропотока, когда люди одновременно пытались пересечь государственную границу, не фиксировалось. Но на Пасху пассажиропоток упал значительно - до 7 тыс. 100 лиц в сутки. Вчера он побил исторический минимум и фиксировался на уровне 6 тыс. 900 лиц в сутки", - сказал Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он добавил, что въезд в Украину преобладает над выездом и такая ситуация неизменна с самого начала карантинных мер.

Демченко подчеркнул, что температурный скрининг на государственной границе не прекращается, однако признаков заболевания или повышенной температуры у людей за это время выявлено не было. По его словам, в последнее время более активно к мерам по недопущению распространения коронавируса по территории Украины привлекаются представители санитарно-карантинных подразделений, и по отдельным направлениям проводится экспресс-тестирование людей, въезжающих в Украину.

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Кроме того, спикер ведомства сообщил, что, начиная с 22 марта, когда людям начали раздавать памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, на государственной границе было выявлено более 70 лиц, которые, не придерживаясь карантинных мероприятий, пытались выехать за границы Украины. Все они были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины, которые вправе в дальнейшем составлять административные протоколы о нарушении карантинных мероприятий, за что предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. грн и более.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Пассажиропоток, Андрей Демченко.
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