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Поиск пропавших без вести: Общество Красного Креста организует розыск

Поиск пропавших без вести: Общество Красного Креста организует розыск
15:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине МККК договорились с Минветеранов о совместной работе по поискам пропавших без вести в связи с войнами.

Министерство по делам ветеранов и Общество Красного Креста договорились о сотрудничестве по розыску пропавших без вести в связи с войнами, а также организации работы по оказанию поддержки ветеранам и семьям погибших и пропавших без вести.

Об этом сообщает Минветеранов в Telegram-канале.

"Минветеранов и Общество Красного Креста подписали меморандум о сотрудничестве. Договорились совместно работать над поиском пропавших без вести в связи с войнами, организовать работу по оказанию психосоциальной поддержки ветеранам и помогать одиноким и нетрудоспособным ветеранам войны, семьям погибших и пропавших без вести в первоочередных потребностях", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что сотрудничество не будет ограничиваться только периодом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, во время которого стороны договорился о предоставлении Украине медицинского оборудования и медикаментов.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Война, Красный Крест, Поиски, Минветеранов.
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