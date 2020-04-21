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Метеоритный поток Лириды 2020: когда пик звездопада

Метеоритный поток Лириды 2020: когда пик звездопада
18:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости Украины:Каждый год в конце апреля мы можем увидеть метеоритный поток Лириды.

Обычно этот звездопад длится с 16 по 25 апреля. Его можно увидеть и в ночном небе Украины – главное, чтобы погода не подвела.

Это не самый яркий звездопад в году, но если облаков в ночном небе не будет – метеоритный поток будет зрелищным.

В пик метеоритного дождя можно увидеть 15-20 метеоров в час. Эти обломки, оставленные кометой, влетают в земную атмосферу, но большинство сгорают там. Хотя самые массивные из них могут долетать до поверхности Земли.

Когда можно увидеть

Самым ярким метеоритный поток будет 21 и 22 апреля. Во время его пика, который наступает за час до полуночи в небе можно будет увидеть до 20 метеоров. Всего звездопад продлится до 25 апреля.

Звездопад Лириды 16 апреля: в чем его особенность

Что известно о звездопаде Лириды

Источником этого метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, оставленных кометой C/186 когда она проходит возле Солнца. Этот поток метеоров называют Лиридами, поскольку радиант (источник излучения) потока располагается в созвездии Лиры.

Этот звездопад известен также высокой скоростью метеоров, которая может достигать 49 км/сек, и ярким ионизационным трекам, которые они часто оставляют за собой. Еще одна причина интереса к потоку-продолжительность его наблюдений, насчитывающая более 2600 лет.

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Все по теме:

Метеоритный дождь, Звездопад, Метеоритный поток Лириды 2020, Метеоритный поток Лириды.
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