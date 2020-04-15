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Звездопад Лириды 16 апреля: в чем его особенность

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Звездопад Лириды 16 апреля: в чем его особенность
10:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Астрологи и астрономы расскажут об особенностях этого потока и о его энергетике.

16 апреля начинается один из важнейших и самых красивых звездопадов 2020 года — Лириды

Говорят, что на падающую звезды можно загадывать желание. Это не единственный плюс звездопадов, ведь они ко всему прочему очень красивы и, конечно, несут в себе скрытый астрологический смысл.

Астрономические особенности потока Лириды

Каждый год поток Лириды начинается 16 апреля, а заканчивается 25 апреля. Пиковые значения падающих звезд придутся на 21 и 23 число и составят примерно 30 метеоров в час. 22 апреля это значение может достигать 40 штук в час. Это довольно скромный показатель относительно других потоков, однако этого вполне достаточно, чтобы увидеть невооруженным взглядом, как обломки кометы Тэтчера бомбардируют атмосферу Земли.

Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Что касается видимости метеоров, то они влетают в атмосферу с большими вспышками, но не оставляют следов. Из-за этого порой кажется, что это зарница на горизонте, хотя на самом деле это падающие звезды. Тем не менее около 20 % метеоров этого потока оставляют четкие следы. Такое разнообразие приходится по вкусу наблюдателям и астрономам.

Наблюдать поток лучше всего в северном полушарии и после полуночи. Разумеется, стоит надеяться на ясную погоду, потому что за облаками видимость будет практически нулевой.

Астрологический смысл потока Лириды

Это один из самых древних потоков: он известен человечеству около 2500 лет. Древние астрологи и астрономы установили, что поток имеет радиант в созвездии Лиры. Это звездное скопление на ночном небе символизирует творческий потенциал человека.

С 16 по 25 апреля возрастает стремление людей к принятию необычных решений, растет креативность и улучшается интуиция. Это будет крайне благоприятное время для людей, чья работа связана с творчеством и интеллектуальной активностью.

Полезным станут медитации на очищение от негативных программ и духовные поиски. Это очень позитивное время, в которое людям будет легче мириться друг с другом, находить общий язык. Большой успех ожидает всех, кто находится в поисках второй половинки.

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Несмотря на то, что с течением времени поток только ослабевает, это не значит, что с той же скоростью ослабевает его энергетика. Помните о том, что конец апреля — это яркое время, в которое должно произойти что-то необычное и приятное.

Лириды — далеко не единственный поток метеоров. Ознакомьтесь с полным списком основных звездопадов в 2020 году, чтобы не пропустить очередное красивое зрелище.

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