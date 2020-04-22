Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля

Новости Украины:22 апреля по церковному календарю почитается святой Вадим, которого в народе называли Вадимом-ключником.

По приметам на 22 апреля судили о том, когда следует пахать землю. В народном календаре дата получила название: Вадим; Вадим ключник; День Евпсихия; отмыкание родников.

В православии в этот день почитают преподобномученика Вадима, родившегося в IV веке в Персии. С юных лет он уверовал во Христа, оставил знатных и богатых родителей, покинул отчий дом и поселился в обители за городом. Вскоре он был рукоположён во пресвитеры. На какое-то время Вадим удалился на пустынную гору, где молился в полном одиночестве и был удостоен видеть Славу Божию. После чего вернулся в монастырь, где проповедовал и учил до самой смерти.

При жизни святого в Персии правил царь Шапур (309-379), жестоко преследовавший христиан. От его гонений пострадало более 270 верующих, в том числе и преподобномученик Вадим. Святого вместе с семью учениками задержали и заключили в темницу. На протяжении четырех месяцев их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Мужчины стойко выдержали все мучения.

Другой христианин по имени Нирсан, не выдержав испытаний, отрекся от Христа. Шапур приказал Нирсану собственноручно отрубил голову пресвитеру Вадиму, за что пообещал прощение и награду, и тот согласился. С первого удара он не смог отрубить голову святому и несчастный перетерпел новые мучения, пока палач наконец-то не отрубил ему голову. Согласно житию, Нирсану заплатили обещанное, но радости ему это не принесло. В скором времени он покончил с собой.

Ещё в этот день чтят мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского), получившего христианское воспитание от своих знатных и благочестивых родителей. При правлении Юлиана Отступника (361-363) святой вступил в христианский брак. Во время брачного торжества язычники в его городе устроили жертвоприношение богине Фортуне. Евпсихий, узнав об этом, собрал народ и разрушил языческий храм. Понимая, что за этот поступок его непременно накажут, он раздал своё имущество бедным и приготовился к мученическому подвигу.

Святой Вадим Персидский, он же у православных более известный как Вадим Ключник, почитается как защитник от лжи и предательства. На Руси в этот день молились об укреплении веры. Святой Вадим помогал обрести уверенность в себе и своих силах, помогал также избавиться от корысти, вожделения и гордыни.

В этот светлый праздник вся вода становится особенной, поэтому люди старались ее пить. Считалось, что если нашептать что-то воде, то она то и понесет туда, куда прольется. Сейчас это называют био-программированием.

В день Вадима Ключника люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее – считалось, что это укрепит здоровье. Ключевой водой также опаивали скотину и окропляли земельные участки.

Незамужние девушки сегодня умываются ключевой водой. Если так сделать, то выйдешь замуж в течение этого года.

На Вадима Ключника начинался выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава. На луга выгоняли и домашнюю птицу. В хозяйствах этого дня ждали с нетерпением, потому что кормить скотину надо было меньше, удои потихоньку повышались, а куры несли больше яиц. Землепашцы проверяли землю на полях, готова ли она к началу пахотного сезона. Брали комок почвы, немного сдавливали и бросали вниз. Если комок рассыпался, то земля была готова к работе, если нет, то необходимо было еще немного подождать.

Народные приметы:

Если ком земли не рассыпается, то вспахивать почву рано, т.к. она ещё сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать.

Если погода к этому дню не установилась, то лето будет сухое.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Восход солнца с белесыми бликами указывает на то, что в ближайшие дни дождя не будет.

Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели – к перемене погоды.

Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

А еще вода сегодня исполняет желания. Нужно родниковую воду набрать в ладони, прошептать в нее свое заветное желание, закончив фразой: "Да будет так!", а потом выпить эту воду. Приметы говорят, что желание скоро сбудется.