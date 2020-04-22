Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 апреля.

Терентий Маревный

По приметам на 23 апреля судили об урожайности хлеба. В народном календаре дата получила название Терентий маревный. В православии в этот день почитают мученика Терентия и его дружину, которые пострадали при правлении императора Декия (249-251).

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

На Терентия Маревного каялись грешные жены. Ещё в этот день гадают на ближайшие три месяца.

Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day).

В этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства.

Всеукраинский день психолога

Всеукраинский день психолога — отмечается на Украине 23 апреля.

Иногда человеку тяжело удержать тяжесть этих проблем на своих плечах, и он может потерять надежду, веру в себя, а самое главное — свое здоровье. Избежать этого нам помогают мудрые советы опытных специалистов — психологов.

В новом тысячелетии профессия психолога становится все более популярной, в том числе и на Украине. Более того люди совершенно разных сфер деятельности все чаще интересуются психологией, покупать книги и изучать самостоятельно азы науки. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам, и каждый психолог, который консультирует людей, берет на себя огромную ответственность. Ведь от его личного мастерства и знаний во многом зависит результат консультирования, а значит и здоровье, а порой и жизнь клиента.

День испанского языка

День испанского языка (исп. Día del Idioma Español), отмечаемый 23 апреля, попал в календарь международных дат по инициативе департамента Организации Объединенных Наций по связям с общественностью. В 2010 году это подразделение выступило с предложением учредить праздники для каждого из шести официальных языков ООН.

С тех пор День испанского языка отмечается ежегодно 23 апреля, дата которого посвящена смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616).

День английского языка

Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.

Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира

Предполагается, что в День английского языка в секретариате ООН должны проходить различные мероприятия — круглые столы, конференции, конкурсы, научно-популярные выставки и уроки языка, которые позволят всем желающим познакомиться с английским языком и культурой.