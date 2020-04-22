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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля
12:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 апреля.

Терентий Маревный

По приметам на 23 апреля судили об урожайности хлеба. В народном календаре дата получила название Терентий маревный. В православии в этот день почитают мученика Терентия и его дружину, которые пострадали при правлении императора Декия (249-251).

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

На Терентия Маревного каялись грешные жены. Ещё в этот день гадают на ближайшие три месяца.

Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day).

В этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства.

Всеукраинский день психолога

Всеукраинский день психолога — отмечается на Украине 23 апреля.

Иногда человеку тяжело удержать тяжесть этих проблем на своих плечах, и он может потерять надежду, веру в себя, а самое главное — свое здоровье. Избежать этого нам помогают мудрые советы опытных специалистов — психологов.

В новом тысячелетии профессия психолога становится все более популярной, в том числе и на Украине. Более того люди совершенно разных сфер деятельности все чаще интересуются психологией, покупать книги и изучать самостоятельно азы науки. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам, и каждый психолог, который консультирует людей, берет на себя огромную ответственность. Ведь от его личного мастерства и знаний во многом зависит результат консультирования, а значит и здоровье, а порой и жизнь клиента.

День испанского языка

День испанского языка (исп. Día del Idioma Español), отмечаемый 23 апреля, попал в календарь международных дат по инициативе департамента Организации Объединенных Наций по связям с общественностью. В 2010 году это подразделение выступило с предложением учредить праздники для каждого из шести официальных языков ООН.

С тех пор День испанского языка отмечается ежегодно 23 апреля, дата которого посвящена смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616).

День английского языка

Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля

Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.

Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира

Предполагается, что в День английского языка в секретариате ООН должны проходить различные мероприятия — круглые столы, конференции, конкурсы, научно-популярные выставки и уроки языка, которые позволят всем желающим познакомиться с английским языком и культурой.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Всеукраинский день психолога, 23 апреля, День английского языка, Всемирный день книги и авторского права, Терентий Маревный, День испанского языка.
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