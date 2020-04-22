Рамадан 2020: когда начнется, традиции и приметы

Новости Украины:Это самый большой и самый важный пост мусульман по всему миру. Его дата всегда меняется, поэтому важно знать о ней заранее.

Рамадан — это один из пяти столпов ислама, на которых держится вся данная религия.

Рамадан очень тесно связан с лунным календарем, который отличается от обычного, поэтому каждый год пост начинается в разное время, но при этом он всегда длится ровно месяц.

Смысл месяца Рамадан и дата его начала в 2020 году

Суть данного поста для каждого верующего — показать Аллаху свою любовь и преданность, силу своей веры. Одна из главных целей — внутреннее очищение человека от не угодных Богу мыслей.

Очень важно, чтобы помыслы человека были чистыми и чтобы он искренне желал принять пост. Если это не так, то пост считается недействительным. Мусульмане считают, что воздержание в период Рамадана очищает их души, помогает становиться лучше и ближе к Создателю.

В 2020 году Рамадан начинается 23 апреля с заходом солнца. Последний день поста — 23 мая. Согласно правилам ислама, поститься должны все, у кого наступило половое созревание. Но при этом постящийся должен быть достаточно здоров для того, чтобы воздержание от пищи не навредило ему. Можно не поститься путешествующим, женщинам в период менструации, беременности и грудного вскармливания, а также старикам и больным.

Традиции и правила Рамадана

В Рамадан нельзя есть и пить, но только до захода Солнца. После того как Солнце зашло, можно вкушать пищу, пить жидкости и возвращаться к обычной жизни. Немного легче справляться с аскезой тем мусульманам, которые проживают не в жарких пустынных странах: очень тяжело работать или заниматься делами без воды и еды, и чем жестче климатические условия, тем это сложнее. По этой причине во многих государствах на время Рамадана вводится сокращенный трудовой день.

Каждое утро мусульмане во время главного поста исполняют Ният. Это искреннее намерение соблюсти пост, слова, которые произносятся вслух до первой утренней молитвы. До рассвета и первой утренней молитвы необходимо успеть вкусить пищу, чтобы набраться сил на день. Утренняя трапеза называется Сухур.

В Рамадан жизнь течет в привычном русле, но помимо запрета на еду действует запрет на развлечения, дурные привычки и исполнение супружеского долга. Всё это следует переносить на время после захода солнца.

С 24 апреля стоит ответственно относиться ко всем правилам поста, потому что если человек намеренно нарушит их, ему придется дополнительно поститься после Рамадана в течение года. Не считаются нарушением те случаи, когда человек нарушил обычаи случайно.

В Рамадан желательно совершить паломничество в Мекку. Это священное место для всех верующих, которое находится в Саудовской Аравии. Большой удачей считается рождение ребенка в месяц Рамадан. В честь такого важного события ребенку дают какое-нибудь красивое и редкое мусульманское имя.