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Рамадан 2020: когда начнется, традиции и приметы

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Рамадан 2020: когда начнется, традиции и приметы
16:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Это самый большой и самый важный пост мусульман по всему миру. Его дата всегда меняется, поэтому важно знать о ней заранее.

Рамадан — это один из пяти столпов ислама, на которых держится вся данная религия. 

Рамадан очень тесно связан с лунным календарем, который отличается от обычного, поэтому каждый год пост начинается в разное время, но при этом он всегда длится ровно месяц.

Смысл месяца Рамадан и дата его начала в 2020 году

Суть данного поста для каждого верующего — показать Аллаху свою любовь и преданность, силу своей веры. Одна из главных целей — внутреннее очищение человека от не угодных Богу мыслей.

Очень важно, чтобы помыслы человека были чистыми и чтобы он искренне желал принять пост. Если это не так, то пост считается недействительным. Мусульмане считают, что воздержание в период Рамадана очищает их души, помогает становиться лучше и ближе к Создателю.

Обряды, которые стоит провести 23 апреля 2020 года

В 2020 году Рамадан начинается 23 апреля с заходом солнца. Последний день поста — 23 мая. Согласно правилам ислама, поститься должны все, у кого наступило половое созревание. Но при этом постящийся должен быть достаточно здоров для того, чтобы воздержание от пищи не навредило ему. Можно не поститься путешествующим, женщинам в период менструации, беременности и грудного вскармливания, а также старикам и больным.

Традиции и правила Рамадана

В Рамадан нельзя есть и пить, но только до захода Солнца. После того как Солнце зашло, можно вкушать пищу, пить жидкости и возвращаться к обычной жизни. Немного легче справляться с аскезой тем мусульманам, которые проживают не в жарких пустынных странах: очень тяжело работать или заниматься делами без воды и еды, и чем жестче климатические условия, тем это сложнее. По этой причине во многих государствах на время Рамадана вводится сокращенный трудовой день.

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Каждое утро мусульмане во время главного поста исполняют Ният. Это искреннее намерение соблюсти пост, слова, которые произносятся вслух до первой утренней молитвы. До рассвета и первой утренней молитвы необходимо успеть вкусить пищу, чтобы набраться сил на день. Утренняя трапеза называется Сухур.

В Рамадан жизнь течет в привычном русле, но помимо запрета на еду действует запрет на развлечения, дурные привычки и исполнение супружеского долга. Всё это следует переносить на время после захода солнца.

С 24 апреля стоит ответственно относиться ко всем правилам поста, потому что если человек намеренно нарушит их, ему придется дополнительно поститься после Рамадана в течение года. Не считаются нарушением те случаи, когда человек нарушил обычаи случайно.

В Рамадан желательно совершить паломничество в Мекку. Это священное место для всех верующих, которое находится в Саудовской Аравии. Большой удачей считается рождение ребенка в месяц Рамадан. В честь такого важного события ребенку дают какое-нибудь красивое и редкое мусульманское имя.

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