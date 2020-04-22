Мобильное приложение: В Украине запустили электронные студенческие билеты

Новости Украины:В Украине представили электронные студенческие билеты в спецприложении от правительства.

В Украине запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

"Несколько недель назад мы запустили, но не было возможности представить... мы запустили электронные "студенческие". Также мы на передовой в мире по этой услуге, потому что у нас до 1 млн студентов и они имеют возможность использовать электронные "студенческие", которые полностью заменят пластик: это экономно и удобно", - отметил он.

Он отмечает, что 5000 украинских студентов уже тестировали эту услугу.

"Цифровые студенческие могут идентифицировать лица, подтверждать статус студента, льготный проезд, скидки в музеях, получение скидок в государственных учреждениях", - добавил Федоров.