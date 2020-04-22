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Дистанционное образование: В МОН рассказал, как завершится учебный год

Дистанционное образование: В МОН рассказал, как завершится учебный год
18:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине ученики должны буть готовы к дистанционному завершению учебного года, в связи с карантином.

Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно, учебный процесс продлится до 1 июля.

Об этом во время видеообращение заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Сегодня принято решение о продлении карантина до 11 мая. Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Итак, учебный год в школах, в учебных заведениях продлится до 1 июля, а учебный процесс для учеников всех классов (кроме 11 класса) - соответственно с принятой структурой учебного года. Структура учебного года принимается педагогическим советом школы. Поэтому мы работаем с технологией дистанционного обучения учащихся к практически окончанию мая. По принципу академической автономии, педагогические советы школ самостоятельно определяют принципы образовательного процесса и окончания учебного года", - отметила она.

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Кроме того, Мандзий добавила, что школьники смогут вернуться за парты после изменения эпидемиологической ситуации.

"Чтобы ученики вернулись за парты, должна быть принципиально другая эпидемиологическая ситуация и только в том случае, когда будет изменена эпидемиологическая ситуация, мы сможем организовать образовательный процесс в учебных заведениях", - подытожила она.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Украина, Обучение, МОН, Образование, Карантин.
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