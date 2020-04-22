Степанов: В Украине рано судить о наличии "коллективного иммунитета" от COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине пока нельзя делать вывод о наличии "коллективного иммунитета".

В Украине количество больных на коронавирусную болезнь пока не позволяет делать предположений о наличии "коллективного иммунитета".

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если мы говорим о таком понятии как "коллективный иммунитет", то мы должны говорить, что он у 90% населения страны. Разумеется, у нас не существует такой цифры, чтобы такое количество людей, когда иммунитет может быть только после того, как человек переболел в случае, если мы говорим о коронавирусе... конечно, у нас в стране этого не существует, это во-первых", - сказал Степанов.

Во-вторых, по его словам, Украина изучает исследования ученых разных стран, в том числе китайских и европейских, одновременно - должны быть актуализированы украинскими учеными.

"Согласно этим исследованиям, у 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19, титр антител очень низкий, что не может гарантировать иммунитет, то есть человек может заболеть повторно. Если это действительно будет подтверждено, то мы сможем констатировать, что коллективный иммунитет, когда 90% людей имеют иммунитет в стране, просто невозможно. Но это вопрос времени, так как на сегодня количество переболевших в Украине очень далеко от мысли о формировании "коллективного иммунитета", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные.