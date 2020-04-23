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Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 23 апреля судили об урожайности хлеба.

В православии в этот день почитают мученика Терентия и его дружину, которые пострадали при правлении императора Декия (249-251).

Императором был издан указ, в котором повелевалось всем лицам, состоящим в подданстве государства, принести жертвы идолам. Когда указ получил правитель Африки, он созвал всех на площади и, показав страшные орудия пыток, сообщил, что каждый человек должен принести жертву, в противном случае его ожидают страшные мучения.

Большинство людей, испугавшись пыток, согласились, но святой Терентий и с ним сорок христиан отказались принимать участие в жертвоприношении и заявили о своей верности Спасителю. Терентия и трех его ближайших друзей заключили в темницу, а остальных мучеников сначала пытались уговорить отречься от Христа, а когда это не помогло, подвергли страшным мучениям. После жестоких истязаний страдальцев привели в храм и ещё раз предложили поклониться идолам, но по молитве мучеников статуи и храм разрушились. Тогда разъяренный правитель издал указ казнить мучеников.

После казни 36 христиан правитель призвал к себе Терентия и его ближайших друзей, показал им тела убитых и ещё раз предложил принести жертву идолам, но мужчины отказались. На них наложили тяжелые оковы и решили морить голодом. Ночью в темницу явился Ангел Господень, снял со страдальцев оковы и напитал их. Утром стража нашла узников бодрыми и веселыми. В темницу навели змей и всяких гадов, но они не тронули святых мужей. Видя своё бессилие, правитель приказал обезглавить мужчин. Их святые тела с честью погребли христиане за городом.

Приметы на 23 апреля

Если на Терентия солнце красное, в туманной дымке - будет год хлебородный, а если яро на землю скатится - надо перепахивать землю и бросать в нее новые семена.

После марева бури бывают.

Знаменательные события в истории: 23 апреля 2020 года

Ясное солнце - перепахивай поле озимое и досевай яровыми.

Как только лещина украсит свои ветки пушистыми сережками, земля больше не будет промерзать.

Когда встанешь утром и увидишь туман против солнца - дождь будет обязательно.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 23 апреля, Терентий Маревный, Терентьев день.
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