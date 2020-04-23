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Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день

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Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Астрологи рассказали о том, что можно делать в этот необычный день, который наступит 23 апреля, а что нельзя.

Новолуние — очень важная, хоть и самая кратковременная фаза Луны. 

Согласно лунному календарю, 23 апреля Луна будет пребывать в Знаке Тельца. Подобное расположение Луны относительно звезд говорит о том, что сегодняшнее Новолуние будет достаточно беспроблемным.

Что можно делать 23 апреля

Можно заниматься планированием дел. В Новолуние полезно подумать о будущем, тем более "в присутствии" Тельца. Стихия Земли идеально сочетается с новой Луной, так что не забывайте думать о том, что ждет вас впереди.

Телец тесно связан с домашней энергетикой, поэтому сегодня можно смело делать генеральную уборку, перестановку мебели. Полезно будет провести вечер с семьей или с любимым человеком наедине. В домашних стенах будут быстрее восстанавливаться энергия и силы.

При желании можно активно отдохнуть. В течение дня эффективными будут занятия спортом. Подобная активность хорошо скажется на настроении и удаче.

Этот день очень хорошо подойдет для начала новых отношений, любовных признаний, романтики. Можно признаваться в любви, строить совместные планы, мечтать. Можно знакомиться с новыми людьми, причем как в реальной жизни, так и в интернете. В социальных сетях есть шанс наткнуться на интересного человека. Перед началом отношений будьте осторожны — проверяйте любовную совместимость, чтобы не наломать дров и не пожалеть о выборе.

Что нельзя делать в это Новолуние

Первое, что не советуют делать астрологи и эксперты, так это нарушать задуманные ранее планы на день. Даже если что-то пойдет не так, лучше просто переждать бурю, но не метаться в панике. Следование плану важно и в делах, и в любви. Если было назначено свидание, то не нужно его отменять в последний момент, так как вы можете очень сильно расстроить вторую половинку.

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Не стоит также идти ва-банк в сомнительных ситуациях. Например, если вам кажется, что игра не стоит свеч, то лучше отступить. Если найти какой-то обходной путь или альтернативу не получается, лучше всё отложить. Не стоит надеяться на интуицию во всем, что касается денег и работы.

Также астрологи настоятельно не рекомендуют падать духом. В сложных ситуациях лучше заручиться поддержкой коллег или близких людей, но не позволять себе предаваться унынию. Новолуние в Тельце — это время, когда очень многое зависит от внутренней уверенности человека, и во многих вопросах она играет определяющую роль.

Новая Луна 23 апреля будет созидательной и доброй. В этот день можно заниматься духовными практиками, творчеством либо посвятить себя полностью домашним делам. Пусть это Новолуние станет для вас приятным и удачным.

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Луна, Традиции, Приметы, Новолуние, 23 апреля, Что нельзя делать 23 апреля, Новолуние 23 апреля.
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