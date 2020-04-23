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Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы

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Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Во всем году нет времени, которого мусульмане ждут так, как священный Рамадан.

Рамадан — святой месяц обязательного поста. Это один из 5 столпов Ислама, в котором заключено много пользы для тела и духа. Главная цель поста — в очищении души и укреплении духовной связи со Всевышним.

Это благословенный месяц, полный подарков и напутствий Всевышнего, месяц духовной чистоты и насыщения, период новых возможностей и озарений. Каждый мусульманин испытывает всеобъемлющее чувство внутреннего спокойствия в месяц Рамадан: люди отказываются от еды, дабы насытить душу. Пост отдаляет от земной суеты, приближает к Аллаху и учит жить в гармонии со своими мыслями и желаниями. И сегодня, 23 апреля, мы встречаем начало великого месяца.

Начало месяца Рамадан

Рамадан начинается с произнесения намерения (ният). Ният — искренний настрой и твердое решение соблюдать строгий пост, целью которого является укрепление плоти и духа. Конечно, в сердце каждого верующего присутствует ният, но его необходимо проговорить вслух: пост без произнесенного намерения не является действительным.

Рамадан начнется с заходом солнца в четверг, 23 апреля. Первый день поста — 24 апреля, последний — 23 мая. Благодаря воздержанию мусульмане смогут понаблюдать за своими эмоциями, укрепить свою веру и преданность Всевышнему, а также поразмышлять о смерти и вечности. Мусульмане постятся только при свете дня. Рамадан можно условно поделить на две части:

  • Дневной период — время сурового поста. Запрещено употреблять воду и пишу, не допускается развлекаться и иметь греховные мысли.

  • Ночной период — время после заката солнца, момент разговения. От вечернего часа до утренней зари проходит обычная мирская жизнь.

Традиции Рамадана

Рамадан — период строгого воздержания. В это время проходит ежедневное чтение пятикратной молитвы (намаз), верующие дают пожертвования в знак очищения от совершенных ошибок, а также устраивают паломнические поездки в Мекку.

Пост является обязательным для всех, кто достиг совершеннолетия, пребывает в здравом уме и обладает крепким здоровьем. За невозможность держать пост (по состоянию здоровья или по другим веским причинам) предусмотрено искупление или откуп.

Мусульманский пост разительно отличается от поста православного. Все строгие запреты (на прием пиши, мирские развлечения, вредные привычки) действуют только в дневное время. С приходом темноты запреты снимаются.

Во время Рамадана распорядок дня верующих не отличается от обычной жизни, люди продолжают работать, учиться, воспитывать детей. Но тем не менее каждый, кто держит пост, отдаляется от того, что может стать причиной совершения греха: воздерживается от гнева, ярости, отстраняется от мирских страстей и искушений.

Рамадан 2020: когда начнется, традиции и приметы

Следует заметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой в мире в ближайшее время намазы будут проводиться исключительно в домашней обстановке.

Главным врагом человека, толкающим его на грехи и искушения, является он сам. Долг каждого верующего — контролировать и держать в узде свои страсти и дурные желания. Мусульмане считают, что физическое воздержание ослабляет тягу ко всему греховному, за счет чего укрепляется дух, через который человек укрепляет свою связь с Аллахом. Наступление Рамадана — повод задуматься о внутренней борьбе с искушениями и страстями. Пусть этот священный месяц станет для вас шансом познать свою душу.

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