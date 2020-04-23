В Минздраве отреагировали на голодовку главы больницы Днепра

Новости Украины:Глава Минздрава рассказал, что в курсе ситуации с голоданием руководительницы больницы в Днепре.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что знает о ситуации с голодовкой руководительницы больницы в Днепре.

Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я знаю о ситуации, сложившейся в Днепре в отношении руководителя медицинского учреждения, которая собирается объявить голодовку. По ее словам, это не касается доплат, которые возникли с COVID-19, это касалось уменьшения заработной платы, которое возникло после введения второго этапа реформы, то есть начиная с 1 апреля, это касается и заведения, где она является руководителем, потому что они получили дефицит по сравнению с прошлым годом, и это напрямую повлияет на заработную плату медицинских работников", - отметил он.

Отметим, что генеральный директор областной реабилитационной больницы в Днепре Инесса Шевченко во вторник объявила голодовку из-за запуска второго этапа медицинской реформы, которая предусматривает уменьшение заработной платы медикам.

Напомним, многие эксперты предупреждали о том, что начнется урезание заработных плат и сокращение медиков после старта второго этапа медицинской реформы. Сейчас это происходит во время пандемии COVID-19.